Oroscopo Capricorno 29 maggio 2020. Caterina Galloni: seguire i consigli

Oroscopo del 29 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): seguire i consigli.

Capite al volo chi vi circonda e intuite altrettanto facilmente cosa provano. Direte le parole giuste a una persona che è giù di morale.

Ma vi sarà di grande aiuto per concludere affari e risolvere controversie. Sfruttate questo vantaggio. Se arrivano dei saggi consigli, seguiteli.

Amore: in coppia, un piccolo malinteso. Non esagerate. Soli: per conto vostro, avete bisogno di nuove energie.

