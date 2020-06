Oroscopo Capricorno 4 giugno 2020. Caterina Galloni: prove di amicizia

Oroscopo del 4 giugno 2020 per i nati sotto il segno del Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): prove di amicizia.

Circola una buona energia, quella giusta per mettere ordine nelle questioni di tipo pratico, finanziario, che avete lasciato in sospeso.

In forma, nel lavoro farete di tutto per consolidare la vostra posizione. Giornata in cui potreste ricevere belle, affettuose prove d’amicizia.

Amore: in coppia, emozioni intense e passione. Soli: un incontro si trasformerà in una storia molto importante.

L’oroscopo 2020 del Capricorno: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.