Oroscopo Capricorno domani 4 ottobre 2018. Caterina Galloni: consolidare il prestigio ma...

Oroscopo del 4 ottobre 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno: consolidare il prestigio ma…

Avete la possibilità di consolidare il prestigio ma siete pregati di fare in modo che ciò non aumenti il vostro tasso di responsabilità. Prima di lanciarvi in qualcosa che potrebbe sicuramente impressionare favorevolmente le persone che contano, riflettete attentamente. Non dovete strafare poiché con la bravura di sempre catturerete ugualmente l’attenzione: fate ciò che potete.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Il Capricorno nel 2018.

La notizia astrale dell’anno è la presenza di Saturno nel vostro segno: il 2018 mette in luce il vostro talento, le risorse, e grazie a Giove in Scorpione, promette una fase di crescita positiva. Il pianeta della fortuna, insieme a Plutone e Urano (dal 15 maggio in Toro) vi daranno l’opportunità di ampliare la cerchia delle amicizie o imprimere nuovo slancio anche alla vita affettiva. Nel lavoro, una miriade di opportunità vi faranno eccellere, potrete migliorare la vostra posizione e stabilizzarla. Non solo, affronterete eventuali ostacoli con sorprendente determinazione. E’ un anno splendido per trovare lavoro o avviare un progetto. Denaro: risparmierete e, forse, per l’acquisto di una casa o un investimento. Amore: si profilano delle scelte, potreste fare incontri entusiasmanti che vi metteranno le ali, è l’anno dell’amore per sempre! In coppia, darete nuovo impulso alla relazione, per molti si profila il matrimonio; se siete in crisi non c’è via di mezzo: è rottura o rinnovamento. Forma psicofisica: Ottimo livello di energie e vitalità; determinazione e forza vi accompagneranno per tutto l’anno.