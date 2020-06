Oroscopo Capricorno 5 giugno 2020. Caterina Galloni: parlare con calma

Oroscopo del 5 giugno 2020 per i nati sotto il segno del Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): parlare con calma.

Probabile siate in vena di dirne quattro come si deve a una persona cara o a un collega o un collaboratore. Va bene essere franchi ma non esagerate.

Vietata l’aggressività, benvenuta diplomazia. Spiegate con calma cosa vi aspettate e ripetetelo più volte poiché l’altro/a potrebbe non ascoltarvi.

Amore: in coppia, in caso di lite, non dite cose che non pensate davvero. Soli: direte “sì” a un’avventura.

