Oroscopo Capricorno 6 aprile 2020. Caterina Galloni: di malumore

Oroscopo del 6 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): di malumore.

Con la Luna in Bilancia oggi protesterete, forse sarete di malumore ma solo perché la vostra immaginanzione vi farà vedere una situazione in modo negativo. E forse non lo è tanto quanto crediate.

Se siete alle prese con un problema non durerà a lungo e, in più, le cose non dipendono da voi. Solo la vostra sicurezza e quella dei vostri cari dipendono da voi. Amore: in coppia, provate il bisogno di stare un po’ per conto vostro – in un’altra stanza? – e il partner vi capirà. Soli: potrebbe esserci un incontro – per ora si parla di conquiste online – ma date tempo al tempo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

