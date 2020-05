Oroscopo Capricorno 7 maggio 2020. Caterina Galloni: l’evoluzione

Oroscopo del 7 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): l’evoluzione.

Il Plenilunio in Scorpione parla del vostro amor proprio, dell’immagine che avete di voi e che, grazie a Urano in Toro, è sul punto di evolvere.

Non vi guardate più nello stesso modo, non vi giudicate più severamente e, cosa non da poco, fate meno attenzione a ciò che gli altri pensano di voi.

Amore: soli, pronti ad accettare anche i difetti di una persona. In coppia: comprensivi con il partner.

