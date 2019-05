Oroscopo Capricorno di domani 8 maggio 2019. Caterina Galloni: affrontare un conflitto...

Oroscopo del 8 maggio 2019 per i nati sotto il segno del Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): affrontare un conflitto…

Rispetto a un conflitto – con un amico, la persona amata, un collega o un familiare – fatevi un regalo e affrontatelo a viso aperto. Girarci intorno darà all’altro/a la possibilità di continuare a eluderlo senza risolvere niente. Considerate il problema come se fosse un “cerotto”: toglierlo di colpo può sembrare terribile ma in realtà è meno doloroso.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Il Capricorno nel 2019

Il 2019 vi permetterà di ampliare il raggio d’azione, progredire, lanciarvi in nuovi progetti personali o lavorativi, vi darà slancio, motivazioni, per intraprendere nuove cose. Ma al contrario di altri segni, farete le cose con calma, strutturete puntigliosamente gli obbiettivi da raggiungere. Saturno e Plutone nel vostro segno accentueranno il rigore e vi imporranno delle scelte; Urano in Toro, da marzo, vi spingerà al cambiamento e dal 4 dicembre, Super Giove nel vostro segno vi regalerà un’esplosione di calore, generosità, ottimismo e fortuna. Non ultimo, per tutto l’anno il tasso di creatività sarà al top, sullo sfondo di un progresso costante sia nella vita affettiva che lavorativa. Tuttavia, a gennaio, giugno e settembre, Giove sarà in dissonanza con Nettuno, e ogni volta che si ripeterà il passaggio avrete difficoltà a comunicare con il mondo circostante, a fare passare il vostro messaggio e, al contempo, potreste anche subire un’invasione della privacy: stabilite confini chiari tra voi e il prossimo! In generale, nel 2019 dovete aprirvi al cambiamento, al rinnovamento ed essere elastici. Scrivete la parola fine, senza esitare, a situazioni affettive o lavorative che ormai non vi danno più niente: è tempo di grandi decisioni!

Lavoro: E’ l’anno ideale per accrescere le competenze o specializzarvi in un settore; certo avrete maggiori responsabilità e, dunque, anche maggiore pressione ma sarete molto motivati, non vi lascerete mai abbattere e andrete avanti come treni. E’ un anno in cui, ed è una certezza, farete vedere ciò di cui siete capaci per far evolvere la vostra situazione. Il periodo migliore per la ricerca di un lavoro, per ottenere una promozione o risultati corposi negli affari è tra fine settembre e inizio ottobre.

Denaro: se possibile, aprite il 2019 sistemando – se ne avete – qualche debituccio oppure capire dove un vostro talento finora sottovalutato può fruttare un certo reddito. Nell’insieme è un anno positivo: gestirete al meglio le finanze e avrete la possibilità di concludere buoni affari.

Amore: Può essere davvero magico: se siete soli, aprite gli occhi poiché è possibile un incontro inatteso vi spingerà a rivoluzionare la vostra vita ma di sicuro, grazie a una storia nuova di zecca tutti scriverete un nuovo capitolo sentimentale. In coppia, potrebbero esserci momenti di tensione ma nulla che metta in serio pericolo la relazione. In alcuni casi, è l’anno del “o la va o la spacca”: ben decisi a non vivere più le stesse cose del 2018, in particolare a luglio, prenderete delle decisioni: rottura o rinnovamento? A stabilirlo sarete voi.

Salute: altro che Capricorno rigidi e chiusi a riccio! L’atteggiamento ottimista, positivo e sereno vi permetterà di realizzare parecchie cose che avete a cuore Unica accortezza: seguite sempre una dieta sana! A parte alcuni periodi di stanchezza che tuttavia recupererete alla grande, avrete sempre belle energie.