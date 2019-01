Oroscopo Capricorno di domani 9 gennaio 2019. Caterina Galloni: fate del vostro meglio per...

Oroscopo del 9 gennaio 2019 per i nati sotto il segno del Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): fate del vostro meglio per…

La verità è abbastanza semplice: se in progetto immettete solo energia negativa sarà difficile ottenere risultati positivi. Assicuratevi, dunque, di focalizzare l’attenzione su ciò che di buono intendete realizzare. Può essere uno splendido momento, pieno di speranza, per cui fate del vostro meglio per attingere energie dal lato solare della vostra personalità!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Il Capricorno nel 2019

Il 2019 vi permetterà di ampliare il raggio d’azione, progredire, lanciarvi in nuovi progetti personali o lavorativi, vi darà slancio, motivazioni, per intraprendere nuove cose. Ma al contrario di altri segni, farete le cose con calma, strutturete puntigliosamente gli obbiettivi da raggiungere. Saturno e Plutone nel vostro segno accentueranno il rigore e vi imporranno delle scelte; Urano in Toro, da marzo, vi spingerà al cambiamento e dal 4 dicembre, Super Giove nel vostro segno vi regalerà un’esplosione di calore, generosità, ottimismo e fortuna. Non ultimo, per tutto l’anno il tasso di creatività sarà al top, sullo sfondo di un progresso costante sia nella vita affettiva che lavorativa. Tuttavia, a gennaio, giugno e settembre, Giove sarà in dissonanza con Nettuno, e ogni volta che si ripeterà il passaggio avrete difficoltà a comunicare con il mondo circostante, a fare passare il vostro messaggio e, al contempo, potreste anche subire un’invasione della privacy: stabilite confini chiari tra voi e il prossimo! In generale, nel 2019 dovete aprirvi al cambiamento, al rinnovamento ed essere elastici. Scrivete la parola fine, senza esitare, a situazioni affettive o lavorative che ormai non vi danno più niente: è tempo di grandi decisioni!

Lavoro: E’ l’anno ideale per accrescere le competenze o specializzarvi in un settore; certo avrete maggiori responsabilità e, dunque, anche maggiore pressione ma sarete molto motivati, non vi lascerete mai abbattere e andrete avanti come treni. E’ un anno in cui, ed è una certezza, farete vedere ciò di cui siete capaci per far evolvere la vostra situazione. Il periodo migliore per la ricerca di un lavoro, per ottenere una promozione o risultati corposi negli affari è tra fine settembre e inizio ottobre.

Denaro: se possibile, aprite il 2019 sistemando – se ne avete – qualche debituccio oppure capire dove un vostro talento finora sottovalutato può fruttare un certo reddito. Nell’insieme è un anno positivo: gestirete al meglio le finanze e avrete la possibilità di concludere buoni affari.

Amore: Può essere davvero magico: se siete soli, aprite gli occhi poiché è possibile un incontro inatteso vi spingerà a rivoluzionare la vostra vita ma di sicuro, grazie a una storia nuova di zecca tutti scriverete un nuovo capitolo sentimentale. In coppia, potrebbero esserci momenti di tensione ma nulla che metta in serio pericolo la relazione. In alcuni casi, è l’anno del “o la va o la spacca”: ben decisi a non vivere più le stesse cose del 2018, in particolare a luglio, prenderete delle decisioni: rottura o rinnovamento? A stabilirlo sarete voi.

Salute: altro che Capricorno rigidi e chiusi a riccio! L’atteggiamento ottimista, positivo e sereno vi permetterà di realizzare parecchie cose che avete a cuore Unica accortezza: seguite sempre una dieta sana! A parte alcuni periodi di stanchezza che tuttavia recupererete alla grande, avrete sempre belle energie.