Oroscopo Capricorno 9 marzo 2020. Caterina Galloni: distorcere la verità

Oroscopo del 9 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): distorcere la verità.

Con i passaggi astrali odierni potreste essere tentati di distorcere la verità ma, sia chiaro, solo per evitare situazioni imbarazzanti. E potreste avere ragione.

Ma tenete presente che è anche possibile dire la verità in modo da non ferire i sentimenti di chi vi ascolta. Se vi trovate di fronte a questo dilemma, una conversazione delicata e gentile può essere d’aiuto a far valutare con realismo la situazione e rivelarsi un sollievo.

Amore: in coppia, c’è una splendida condivisione dei progetti, con il partner formate una società che non conosce crisi! Soli: la via affettiva è sul punto di cambiare ma voi è probabile non ci crediate. Se è per timore di soffrire sappiate che i nuovi incontri saranno positivi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

