Oroscopo Capricorno del 1 dicembre 2017

Oroscopo del 1 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno:

chiusi a riccio…

Venere in Sagittario si posiziona alle vostre spalle: non sarete inclini a esprimere i vostri sentimenti. Più chiusi del solito, iper riservati: atteggiamento che potrebbe essere interpretato in diversi modi da chi vi circonda ma non solo, non sempre saranno capiti i motivi della vostra discrezione. Ed è evidente che le storie nate di recente potrebbero risentire di questa chiusura a riccio…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]