Oroscopo Capricorno del 10 gennaio 2018

Oroscopo del 10 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

affilate le armi…

Splendido, per voi, l’incontro Luna-Marte-Giove in Scorpione: affilate le armi perché se volete fare i vostri interessi e attirare l’attenzione su un’idea o un progetto, è il momento giusto! Avete infatti le idee chiare, siete sicuri della bontà di quanto esponete. In ogni caso, se possibile, evitate polemiche: mantenete sempre il controllo della situazione.

