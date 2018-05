Oroscopo Capricorno del 10 maggio 2018

Oroscopo del 10 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

spinti ad agire…

Alcuni aspetti della vostra vita vi sembrano alquanto frustranti e, per alleviare la pressione, potreste essere spinti ad agire in base al momento, ed è un fatto che non vi appartiene, ma i pianeti vi danno via libera. Urano sta per lasciare definitivamente l’Ariete ed entrerà in Toro: troverete sicuramente il modo per trasformare radicalmente e positivamente tutto ciò che vi pesa da tempo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com