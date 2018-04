Oroscopo Capricorno del 11 aprile 2018

Oroscopo del 11 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

vi affermerete…

Sole-Plutone ancora in dissonanza e continuate a dubitare di voi stessi. Come sempre, avete aspettative eccessivamente elevate e poi… temete di non farcela! E’ tipico del vostro segno: l’autostima non è la prima delle vostre qualità. Tanto più che Saturno attualmente è in Capricorno e accentua questa tendenza. Per fortuna, il mese prossimo Urano formerà un buon aspetto e cambierà parecchie cose: vi affermete in modo stupefacente!

