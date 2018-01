Oroscopo Capricorno del 11 gennaio 2018

Oroscopo del 11 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

dire solo l’essenziale ma…

Con Mercurio nel vostro segno, fino al 31 gennaio, non sarete loquaci anzi parlerete ancor meno del solito e per dire solo l’essenziale. Sceglierete accuratamente le parole e sarete molto concisi. Nel lavoro andrà bene, il vostro atteggiamento senza troppi fronzoli sarà apprezzato ma sicuramente meno accettato in famiglia, in cui sarebbe il benvenuto un po’ più di calore.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]