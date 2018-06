Oroscopo Capricorno del 11 giugno 2018

Oroscopo del 11 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

comunicare è un problema…

Mercurio sta per opporsi al vostro Sole, ed è l’aspetto notevole della settimana: comunicare potrebbe essere un problema. Ne riparleremo domani, quando sarà definitivamente in Cancro ma già dovreste avvertire, sul fronte comunicazione, la sua influenza. Mercoledì, la Luna Nuova in Gemelli, avrà effetti positivi su chi ha problemini ripetitivi di salute, ad esempio le allergie.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com