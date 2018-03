Oroscopo Capricorno del 11 marzo 2018

Oroscopo del 11 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

in famiglia…

Mercurio e Saturno (quest’ultimo pianeta nel vostro segno) sono in dissonanza e oggi non avete voglia di muovervi, di uscire di casa o parlare con una persona con cui non avete rapporti splendidi ma che non potrete fare a meno di incontrare… Non è escluso che in famiglia questa domenica circoli nervosismo: potrebbero dire o al contrario essere voi, delle frasi un po’ spiacevoli.

