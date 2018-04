Oroscopo Capricorno del 12 aprile 2018

Oroscopo del 12 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

il modo migliore per comunicare…

Salvo con il partner ci sia telepatia, il modo migliore per comunicare rimane sempre la parola… Evitate, dunque, sottintesi poiché non ricevereste la risposta che aspettate! Ma, al contempo, evitate di fare il contrario, ossia parlare con eccessiva franchezza o durezza. Potete farlo solo se si tratta di battervi per sostenere le vostre idee, ad esempio se siete avvocati.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]