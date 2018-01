Oroscopo Capricorno del 12 gennaio 2018

Oroscopo del 12 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

impegnati senza sosta…

Un mix di energie planetarie, nel fine settimana vi spinge a impegnarvi senza sosta in un’idea o un progetto o, ancora, a fare sforzi maggiori per risolvere un problema. Eppure, sembra siate già molto coinvolti, più del solito, forse per il desiderio di iniziare questo 2018 in modo positivo… Per fortuna, l’arrivo di un ospite vi permetterà di godere preziosi momenti di dolce far niente.

