Oroscopo Capricorno del 12 maggio 2018

Oroscopo del 12 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

facendo un passo indietro…

Marte è nel vostro segno e le cose non andranno come previsto. Per questo sarete arrabbiati e, una volta tanto, dovrete fare in modo di sfogarvi! Forse vi hanno costretto, o vi siete obbligati, a prendere una direzione che non volevate davvero, ma non avete potuto fare diversamente… Ma penserete che facendo un passo indietro perdereste un’occasione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com