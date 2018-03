Oroscopo Capricorno del 12 marzo 2018

Oroscopo del 12 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

distaccati ma…

La settimana non parte alla grande: la dissonanza Venere-Saturno raffredda gli affari di cuore. Col risultato che siete distaccati, probabilmente perché non volete provare alcune emozioni negative ma è una buona strategia? Quando si reprime la sofferenza, inevitabilmente esce fuori tutta insieme ed è ancora più doloroso… Per cui accettate ciò che accade interiormente volta per volta.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]