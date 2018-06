Oroscopo Capricorno del 13 giugno 2018

Oroscopo del 13 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

momenti caldissimi…

La presenza di Venere in Leone, fino al 9 luglio, vi spingerà a essere un po’ troppo diffidenti negli affari di cuore, ossia vi bloccherete di fronte alla possibilità di iniziare una storia o sarete gelosi del partner. E’ un transito, per fortuna breve, che non vi permetterà di lasciarvi andare ai sentimenti. Sarete invece più sciolti rispetto al sesso e potreste vivere momenti caldissimi!

