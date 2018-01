Oroscopo Capricorno del 14 gennaio 2018

Oroscopo del 14 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

la sensazione che…

Avete la sensazione che una persona, potrebbe trattarsi del boss, sia insopportabile, si comporti male. Probabilmente non è così e l’unica persona che potrebbe dare il peggio è invece qualcuno che considerate un angelo. Per cui, prima di accendervi come fiammiferi e reagire, meglio riflettere… Scatenare l’antipatia e l’ostilità di una persona che conta sarebbe sciocco, siete d’accordo?

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]