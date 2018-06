Oroscopo Capricorno del 14 giugno 2018

Oroscopo del 14 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

un po’ di pazienza e…

Se avete fatto una richiesta per un posto di lavoro o per ottenere un incontro potrebbero essere rimandati o perfino annullati. Mercurio ha iniziato un’opposizione con Saturno che gela un po’ gli scambi ma fortunatamente Urano in Toro al vostro segno parla di progresso, di evoluzione: dovete solo pazientare poiché presto realizzerete ciò che avete a cuore.

