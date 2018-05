Oroscopo Capricorno del 14 maggio 2018

Oroscopo del 14 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno: rinnovare alcune situazioni…

L’entrata di Urano in Toro, questa settimana, per voi sarà molto positiva, vi permetterà di rinnovare alcune situazioni, nonostante la presenza di Saturno nel vostro segno. Siete uno dei segni meglio serviti dall’aspetto Urano in Toro- Marte in Acquario: alcuni di voi guadagneranno molto denaro mentre altri spenderanno i risparmi ma per una buona causa.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com