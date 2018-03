Oroscopo Capricorno del 14 marzo 2018

Oroscopo del 14 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

ciao ciao diplomazia…

Per dire ciò che pensate, oggi non ci andrete con i piedi di piombo, ciao ciao diplomazia: Mercurio vi spinge a parlare senza preoccuparvi troppo di ciò che potrebbe pensare chi avete di fronte. Ma il passaggio può indicare che sarete costretti a tenere in sospeso un lavoro oppure che non riusciate a comunicare una notizia per voi importante.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]