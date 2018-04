Oroscopo Capricorno del 15 aprile 2018

Oroscopo del 15 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

i rapporti migliorano notevolmente…

Tutte le notizie di Blitzquotidiano e Ladyblitz in queste App per Android. Scaricate qui Blitz e qui Ladyblitz.

In arrivo delle belle giornate, in cui i rapporti di lavoro o personali migliorano notevolmente. Qualsiasi cosa attiri la vostra attenzione, potrebbe appassionarvi e trarne profonda soddisfazione. E per chi è solo, è previsto un incontro molto romantico! Terza decade: tensioni con un familiare che ve ne fa vedere di tutti i colori.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]