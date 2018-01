Oroscopo Capricorno del 15 gennaio 2018

Oroscopo del 15 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

i quattro assi nella manica ma…

Potebbe accadere di tutto oppure niente: sembra che comunque dipenda soltanto da voi. Con cinque pianeti, oltre la Luna, nel vostro segno la sensazione è che abbiate i quattro assi nella manica ma, se le cose non dovessero andare come previsto, sarete voi a risponderne. Il consiglio astrale è quello di non fare tutto per conto vostro, anche se vorreste. Delegate e condividete.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]