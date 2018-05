Oroscopo Capricorno del 15 maggio 2018

Oroscopo del 15 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

complimenti che…

Il Novilunio in Toro attira la luce su di voi, sul talento e le qualità. Vi sentirete apprezzati, stimati e può essere che arrivino dei complimenti che tuttavia di imbarazzeranno, vi sembranno eccessivi… Ma, come dice il proverbio, a caval donato non si guarda in bocca: accettate i complimenti e le gratificazioni con gioia!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com