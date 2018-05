Oroscopo Capricorno del 16 maggio 2018

Oroscopo del 16 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

torna l’autostima…

Marte oggi lascia il vostro segno e fino al 12 agosto resterà in Acquario: tirate pure un sospiro di sollievo, vi sentirete meno sotto pressione! L’attenzione ora sarà rivolta alle questioni finanziarie – cercate di non spendere e spandere – alle proprietà, a sviluppare una maggiore sicurezza in voi stessi. Se nel recente periodo avete sottovalutato il vostro talento, le qualità, le competenze è il momento di aggiustare il tiro. Non solo, fate in modo che i guadagni siano all’altezza di quanto meritate!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com