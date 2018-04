Oroscopo Capricorno del 17 aprile 2018

Oroscopo del 17 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

ciao ciao problemi…

Tutte le notizie di Blitzquotidiano e Ladyblitz in queste App per Android. Scaricate qui Blitz e qui Ladyblitz.

La musica sta cambiando! Venerdì, il Sole entrerà in Toro e oggi Luna e Venere si congiungono per farvi amare la vita. Avrete la sensazione di primavera, di rinnovamento… Alcuni Capricorno potranno finalmente sbarazzarsi di un problema non indifferente (lavoro o finanze) mentre altri rinsalderanno il legame d’amore, l’attaccamento alla persona amata.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]