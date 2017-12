Oroscopo Capricorno del 17 dicembre 2017

Oroscopo del 17 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno:

gioviali ma…

All’apparenza siete di buonumore, molto gioviali con chi vi circonda, addirittura l’anima di qualsiasi evento! Ma interiormente provate emozioni intense, pensate anche a questioni importanti e quali cambiamenti apportare così da realizzare le ambizioni. Seconda decade: avete la sensazione che qualcuno non vi dica la verità. Ma siete sicuri che sia fondata?

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]