Oroscopo Capricorno del 17 gennaio 2018

Oroscopo del 17 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

un approccio razionale ma…

Vi imponete un approccio razionale e concreto così da raggiungere gli obbiettivi ma non sottovalutate il parere di un amico che in questo momento, può rivelarsi particolarmente prezioso. Potrebbe vedere, infatti, qualunque sia la situazione che state vivendo con occhio più indulgente: è una fase impegnativa e, per questo, vi aiuterà a essere meno duri con voi stessi.

