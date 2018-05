Oroscopo Capricorno del 17 maggio 2018

Oroscopo del 17 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

storie d’amore che…

Urano entra in Toro ed è un passaggio – per il vostro segno – eccellente, anni in cui il potere di seduzione sarà al massimo e innamorarvi di persone che si distaccano totalmente dalle consuete scelte: ogni storia d’amore non sarà convenzionale, per voi un’autentica novità. Sarete una fonte di luce per chi vi ama, sorprenderete il partner poiché finalmente esprimerete liberamente i sentimenti, le emozioni! E ci sarà una bella evoluzione anche nella vita lavorativa, in cui andrete avanti come treni!

