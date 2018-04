Oroscopo Capricorno del 18 aprile 2018

Oroscopo del 18 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

un battibecco ma…

Mettete in conto un battibecco, nulla di drammatico, con un collega e ciascuno riterrà di essere dalla parte della ragione. Ma l’altro è davvero in buona fede? Cercate di far entrare in azione l’istinto: ne avete più di quanto pensiate! E se l’altro è davvero in malafede, non insistete: lasciate cadere la discussione, sarà la cosa che lo contrarierà al massimo!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]