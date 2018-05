Oroscopo Capricorno del 18 maggio 2018

Oroscopo del 18 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

avete bisogno di gentilezza…

Luna e Venere in Gemelli, si trovano nel vostro settore del lavoro: vi intenderete alla grande con un collega o un fornitore. E il fatto illuminerà la giornata poiché avete bisogno di gentilezza, in un mondo tanto spietato… Ma non solo, in qualsiasi circostanza brillerete: l’intelligenza, la conoscenza conquisteranno chi vi circonda.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com