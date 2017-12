Oroscopo del 19 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno: tante idee ma…

La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con Giove: in mente avete trilioni di idee ma è indispensabile facciate una rigorosa selezione. Probilmente pensate a un progetto e non potrete impedirvi di vedere il bicchiere mezzo vuoto per voi e mezzo pieno per gli altri…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]