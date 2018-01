Oroscopo Capricorno del 19 gennaio 2018

Oroscopo del 19 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

giornata ideale per…

Giornata ideale per fare un bilancio e riflettere su come, in futuro, migliorare la situazione finanziaria. Ma non lo farete in modo negativo: ora siete più sicuri di voi stessi, intravedete – qualora fossero necessari – degli sviluppi positivi! Seconda decade: non dormite sugli allori e datevi da fare; contattate, fissate appuntamenti, fate uno spostamento.

