Oroscopo Capricorno del 2 febbraio 2018

Oroscopo del 2 febbraio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

continuate a dubitare, eppure…

La fiducia in voi stessi è presente, oggi avete una sorta di sicurezza interiore che gli altri avvertono e rispettano. Eppure continuate a dubitare: difficile capirvi… E’ per superstizione o perché ripensate continuamente alle esperienze del passato, quelle che per intenderci vi hanno deluso? Dovreste concedere fiducia alla vita, anche solo un pochino.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]