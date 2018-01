Oroscopo Capricorno del 2 gennaio 2018

Oroscopo del 2 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

una conversazione sincera…

L’energia della Luna in Cancro odierna, sono potenti e non sarebbe una sorpresa se accentuasse le emozioni rispetto a qualcuno in particolare. Avere una conversazione o passare del tempo con questa persona potrebbe essere imbarazzante a meno che non siate disposti ad affrontare il problema di cui, prima o poi, dovreste parlare. Una discussione sincera potrebbe essere importante e risolutiva per entrambi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]