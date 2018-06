Oroscopo Capricorno del 2 giugno 2018

Oroscopo del 2 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

una relazione…

Venere in Cancro è in dissonanza con Plutone (nel vostro segno) ed è possibile che un rapporto personale o lavorativo sia fonte di nervosismo. Vi chiederete insistentemente chi è responsabile della situazione oppure accuserete semplicemente l’altro, senza mettervi in discussione. In questo secondo caso, è evidente che la responsabilità non è mai di una sola persona.

