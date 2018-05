Oroscopo Capricorno del 2 maggio 2018

Oroscopo del 2 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

ricaricare le batterie…

Non vi sentite in forma, oggi avete bisogno di ricaricare le batterie e farete bene, nel lavoro, a procedere con la massima calma. Solo per questo mercoledì, ovvio, ma da un po’ di tempo con Marte nel vostro segno non lesinate l’impegno né gli orari. Fintanto che il pianeta vi farà compagnia, dovrete trovare il modo di rigenerare le energie!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]