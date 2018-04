Oroscopo Capricorno del 20 aprile 2018

Oroscopo del 20 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

non vi ferma nessuno…

L’arrivo del Sole in Toro, per il vostro segno è un eccellente passaggio, nonostante la presenza di Saturno… Qualcosa, nella vostra vita cambia ma dolcemente, senza traumi. Ma non solo: prenderete una o più iniziative – personali o lavorative – con determinazione, senza preoccuparvi di eventuali ostacoli: non vi fermerà nessuno!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]