Oroscopo Capricorno del 20 dicembre 2017

Oroscopo del 20 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno:

più saggezza, meno orgoglio…

Saturno, entra nel vostro segno e sosterà per due anni e mezzo: dovrete affrontare situazioni che accresceranno la saggezza e abbasseranno l’orgoglio. Vi troverete di fronte a uno o due eventi che dimostreranno che non avete totale potere e che, alla fine, a decidere è la vita… Al contempo potreste anche provare il desiderio di inseguire determinati obbiettivi: la sfida vi piacerà, soprattutto quando il gioco si farà duro ma non dimenticate di ritagliare del tempo per ricaricare le batterie.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]