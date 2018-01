Oroscopo Capricorno del 20 gennaio 2018

Oroscopo del 20 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

l’importanza del…

Il Sole lascia il vostro segno ed entra in Acquario: sfruttate al massimo questo passaggio tenendo sempre presente, in qualsiasi situazione, l’importanza del “qui e ora”: intraprendete, costruite, sviluppate, mettete a frutto il vostro talento! Sarete orgogliosi di quanto riuscirete a realizzare, anche in termini di denaro: sul fronte finanze riuscirete a stabilizzarvi.

