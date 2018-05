Oroscopo Capricorno del 20 maggio 2018

Oroscopo del 20 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

apprezzare le piccole cose della vita…

Fermatevi un attimo e cercate di apprezzare le piccole cose della vita, come il profumo di una rosa, la piacevole sensazione della brezza sul viso o il gusto di certi cibi. Vi sentirete appagati e probabilmente più in pace con voi stessi. I passaggi planetari vi suggeriscono di mollare tutto ciò su cui non avete controllo e vivere una giornata all’insegna del totale relax.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com