Oroscopo Capricorno del 21 dicembre 2017

Oroscopo del 21 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno:

ambizioni soddisfatte ma…

Buon compleanno! Il vostro anno inizia con la congiunzione Sole-Saturno in Capricorno, ottimo passaggio per soddisfare le ambizioni ma non del tutto, per la vita personale. Ovviamente dipende dal vostro tema natale personale ma Saturno in generale simboleggia la solitudine, i rimpianti, la nostalgia per il passato. Seconda decade: se provate sentimenti, emozioni forti, fatevi coraggio e esprimete tutto!

