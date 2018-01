Oroscopo Capricorno del 21 gennaio 2018

Oroscopo del 21 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

chi fa da sé…

Generosi con gli altri e raramente con voi stessi: allora, in questi giorni concedetevi un regalino, offritevi questo piccolo piacere. Un vecchio e noto proverbio dice che chi fa da sé fa per tre: non smentitelo! Oltretutto, sembra che lo meritiate mentre gli altri… non sempre sono riconoscenti. Terza decade: si annunciano importanti cambiamenti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]