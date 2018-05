Oroscopo Capricorno del 21 maggio 2018

Oroscopo del 21 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno:

solide basi per il futuro…

Il Sole in Gemelli si piazza nel vostro settore del lavoro, per voi sempre particolarmente importante. Avrete modo di farvi notare, perfino brillare per le competenze e l’impegno! Dimostrerete fino a che punto siete tenaci e perseveranti. E’ un transito impegnativo, non c’è dubbio, ma al contempo molto produttivo, in cui gettare solide basi per il futuro.

