Oroscopo Capricorno del 23 aprile 2018

Oroscopo del 23 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno: grande sicurezza…

Rispetto a una questione personale o lavorativa, oggi agite con grande sicurezza e tempismo perfetto. In questo momento non vi interessa parlare ma agire. E l’aspetto positivo Marte-Giove fa pensare che intraprenderete qualcosa per migliorare, crescere, progredire! Non esiterete ad avvalervi dell’aiuto degli altri per far avanzare un progetto.

