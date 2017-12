Oroscopo Capricorno del 23 dicembre 2017

Oroscopo del 23 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno:

una nuova fase…

Quando Saturno era in Sagittario potreste aver sperimentato una battuta d’arresto ma ora la sua presenza nel vostro segno può dare il via a una nuova e più positiva fase. L’importante è che per raggiungere un obbiettivo – lavorativo o personale – non vi mettiate sotto pressione. Terza decade: abbassate le aspettative rispetto agli altri o rimarrete delusi.

